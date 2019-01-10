Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu

Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan biri bebek 4 kişi, hastanelere ulaştırıldı.

Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu, System.String[]
Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan biri bebek 4 kişi, hastanelere ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi'nde Ayşe Sekmen (85) ve Zafer Korkmaz (18), Diyek Mahallesi'nde 9 aylık Eyüp Midilli ile Ulubey ilçesinin Kadıncık Mahallesi'nde Birgül Yüksel'in (65) rahatsızlanması üzerine aileleri, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.

Bir süre sonra ihbarın geldiği mahallelere giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 4 saat sonunda yolları ulaşıma açtı.

Yüksek ateş, kalp krizi, diyalize bağlı çeşitli nedenlerle rahatsızlanan hastalar, yürütülen çalışmaların ardından hastanelere nakledildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenazelerin bulunduğu mahallelere verildiğini, vatandaşların acil durumlarda "444 1 052" nolu çağrı merkezini arayabileceğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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