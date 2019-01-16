Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 2 kişi hastanelere ulaştırıldı.
Ordu
'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 2 kişi hastanelere ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Korgan
ilçesine bağlı Belalan Mahallesi'nde, rahatsızlanan 85 yaşındaki Sıdıka Dolak ve Karakışla Mahallesi'nde düşme sonucu bacağı kırılan 92 yaşındaki Hasan Eski (92) için yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.
İhbarın geldiği mahallelere giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonunda yolları ulaşıma açtı.
Yaşlı hastalar yürütülen çalışmaların ardından hastanelere nakledildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:41 Kaynak: AA
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