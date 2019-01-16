Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu

Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 2 kişi hastanelere ulaştırıldı.

Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu, System.String[]
Ordu'da kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan 2 kişi hastanelere ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Korgan ilçesine bağlı Belalan Mahallesi'nde, rahatsızlanan 85 yaşındaki Sıdıka Dolak ve Karakışla Mahallesi'nde düşme sonucu bacağı kırılan 92 yaşındaki Hasan Eski (92) için yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesinden destek istedi.


İhbarın geldiği mahallelere giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 3 saat sonunda yolları ulaşıma açtı.

Yaşlı hastalar yürütülen çalışmaların ardından hastanelere nakledildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Korgan, Ordu, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:16:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekipler Hasta Vatandaşlar İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]