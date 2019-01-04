Ekipler Hasta Yaşlı Kadın İçin Seferber Oldu - Van

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'Bobo' İsimli Köpek, Kadına Şiddet Uygulayanlara Anında Müdahale Ediyor

Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu