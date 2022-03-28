Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi - Son Dakika
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Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

28.03.2022 12:57

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi Tunceli'de elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yılın büyük bir bölümünü karlar altında geçiren Ovacık ilçesinde meydana gelen elektrik arızasını, helikopterle ulaşarak giderdi.

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

TUNCELİ - Tunceli'de elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yılın büyük bir bölümünü karlar altında geçiren Ovacık ilçesinde meydana gelen elektrik arızasını, helikopterle ulaşarak giderdi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin bin 300 rakımlı Ovacık ilçesi Çambulak mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi ve rüzgar sebebiyle dağıtım elektrik hatlarında arıza yaşandı ve kesintiler meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketine ulaşan arıza bildirimi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşların enerjisiz kalmaması için hızla harekete geçti. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığı ve çığ ile kapanan köy yolları sebebiyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, arızaya tedbirli bir şekilde en kısa sürede ve müdahale edebilmek için ilk kontrolü dron ile gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olan ekipler, arızaya müdahale edebilmek için askeri personelden helikopter desteği istedi. Gelen helikopterle bölgeye geçen ekipler, ardından zorlu kış şartlarında arızalı hatta yürüyerek ulaştı. Kar ve tipi altında arızaya müdahale eden ekipler, elektrik kesintisini gidererek bölgeye yeniden enerji verilmesini sağladı.

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi
Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi
Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi - Son Dakika


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