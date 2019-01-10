Ekipler İki Günlük Bebek ve Annesi İçin Seferber Oldu

Bingöl'ün Sancak beldesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan iki günlük bebek ve annesi, ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'ün Sancak beldesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan iki günlük bebek ve annesi, ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, Sudüğünü köyünde iki gün önce doğum yapan Yusra Barman ve bebeği rahatsızlandı.



Durumun İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletilmesi üzerine UMKE ekipleri, paletli ambulansla köye sevk edildi.



Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı, yolu kar nedeniyle kapanan köydeki Barman ve bebeğini, 4 saat süren çalışmanın ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürdü.



Ekiplerin, köye ulaşma çalışmaları sırasında kurtlarla da karşılaştığı öğrenildi.

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