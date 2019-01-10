Ekipler İki Günlük Bebek ve Annesi İçin Seferber Oldu

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz