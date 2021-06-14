Ekipler kademeli normalleşme döneminde denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta kademeli normalleşme döneminde korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktalarında denetim yaptı. Ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken maske, mesafe, hijyen kurallarına karşı uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak 'ta korona virüs denetimleri kapsamında ekipler uygulama noktalarında denetim yaptı.

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