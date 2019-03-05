Son Dakika Haberleri: Ekipler Kaoh Hastası İçin Seferber Oldu

Ekipler Kaoh Hastası İçin Seferber Oldu

38 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan KOAH hastası Hasan Yılmaz, jandarma ve UMKE ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.

Ekipler Kaoh Hastası İçin Seferber Oldu, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesinde, kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mahallede mahsur kalan KOAH hastası Hasan Yılmaz, jandarma ve UMKE ekiplerin çalışması sonucu hastaneye götürülebildi.

Yuvacık Mahallesi'nde rahatsızlanan 58 yaşındaki Yılmaz'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Van'dan 1'i paletli 3 ambulansla yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yol kapalı olduğu için durumu Çaldıran Kaymakamlığına bildirdi.

Kaymakamlığın talimatıyla yola çıkan jandarmanın kar paletli aracıyla 6 saat sonra mahalleye ulaşan ekipler, evinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Yılmaz'ı Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hasta yakınları, çabalarından dolayı jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:33 Kaynak: AA

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