Ekipler kar ve tipiye aldırmadan köy yollarını ulaşıma açıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekipler kar ve tipiye aldırmadan köy yollarını ulaşıma açıyor - Son Dakika

Ekipler kar ve tipiye aldırmadan köy yollarını ulaşıma açıyor

6 saat önce

Muş'taki karla mücadele ekipleri, kar ve tipiye rağmen kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Muş'taki karla mücadele ekipleri, kar ve tipiye rağmen kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yürüten ekipler, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler, bölgenin zorlu coğrafyasına aldırış etmeden, kar kalınlığının yer yer iş makinesinin boyunu aştığı kırsal alanda gece gündüz aralıksız çalışarak kilometrelerce yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin kilometre yol ağlarının olduğunu ve ekiplerin fedakarca çalıştığını söyledi.

"Yüksek kesimlerde fırtına ve tipiye rağmen her gün aralıksız köy yollarını açıyoruz. Muş ve ilçelerinde 58 iş makinesiyle karla mücadele yapmaktayız." diyen Yentür, şöyle konuştu:

"Üçevler bölgesinde yaklaşık 11 gündür yol açma çalışmamız devam ediyor. Her gün açtığımız yol, bir gün sonra yine kapanıyor. Muş'a yaklaşık 7 defa kar yağdı. Bu yıl 20 bin kilometre civarında karla mücadele yaptık. Üçevler bölgesindeki yol açma çalışmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Fırtına ve iklim koşulları buna müsaade etmese de oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermemiz için devlet imkanlarını en iyi şekilde kullanarak yol açma çalışmalarımızı hızlandırdık. Çift vardiya halinde çalışıyoruz."

"Fırtına nedeniyle yer yer 5-6 metre kar kalınlığı var"

Yüksek rakımlı bölgelerde çalışma koşullarının daha da zorlaştığını ifade eden Şeyhmus Yentür, "Fırtına nedeniyle yer yer 5-6 metre kar var. Bu karı ancak büyük iş makineleriyle açmaya çalıştık. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Bu zorlukların tamamını göze alarak vatandaşlarımıza ulaşım sağlayacağız." dedi.

İş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı da gece gündüz demeden karla kaplı köy yollarını açtıklarını dile getirerek, "Fırtınadan göz gözü görmüyor, ilerleyemiyoruz. Açtığımız yollar bir daha kapanıyor, bir daha geriye dönüp bir daha açıyoruz. Bazen çığ geliyor." diye konuştu.

Ekipler kar ve tipiye aldırmadan köy yollarını ulaşıma açıyor

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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