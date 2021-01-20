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Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik - Son Dakika

Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik

20.01.2021 09:12
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Değerli köyü köycük mezrasında, ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmıztaş, karla mücadele ekiplerin 4 saatlik çabaları sonucu evinden alınıp, sağlık ekibince hastaneye götürüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan Değerli köyü köycük mezrasında, ateşi yükselen 7 aylık Abdurrahim Kırmıztaş, karla mücadele ekiplerin 4 saatlik çabaları sonucu evinden alınıp, sağlık ekibince hastaneye götürüldü.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan ve yolu kar nedeniyle kapalı olan Değerli köyü köycük mezrasında, 7 aylık Abdurrahim Kırmıztaş'ın aniden ateşi yükseldi. Aile, hemen 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Ancak sağlık ekipleri, kardan kapalı olan ve yoğun tipinin etkili olduğu yolu aşıp, köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekiplerine bilgi verildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu açıp, hasta çocuğa ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu sağlık ekipleri, köye ulaştı ve Abdurrahim bebek, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi. ?Ekiplere teşekkür eden Abdurrahim Kırmızıtaş'ın annesi Zehra Kırmıztaş, "Çocuğumun ateşi yükselmişti, havale durumu vardı. Kar yağışı etkili olduğu için hastaneye kendi imkanlarımızla götüremedik. Yetkilileri arayarak yardım istedik. Ekipler, zorlu bir çalışmayla köyümüze ulaştı. Allah devletimize zeval vermesin, bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik
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Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kardan yolu kapanan evde ateşlenen Abdurrahim bebek için 4 saat süren seferberlik - Son Dakika


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