Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı - Son Dakika

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı

13.03.2021 09:26

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı Köy yolu kardan kapanan hasta 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 72 yaşındaki diyaliz hastası Sabri Kırmızıyıldız, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı

Köy yolu kardan kapanan hasta 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

MUŞ - Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan 72 yaşındaki diyaliz hastası Sabri Kırmızıyıldız, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan merkeze bağlı Gündoğan köyündeki diyaliz hastası vatandaş Sabri Kızılyıldız için 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Diyalize girmesi gereken hasta için bölgeye gelerek yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, tipi nedeniyle kar yüksekliğinin yer yer 3 metreyi bulduğu alanları zorlu çalışmayla açabildi. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye düştüğü yolda büyük zorlukla köye ulaşan iş makinesi, ambulansın toprak zeminde batma riskine karşı sağlıkçıları iş makinesiyle hastanın evine ulaştırdı. Evden alınan hasta 112 ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre hasta taşıma sedyesiyle taşınarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan Sabri Kızılyıldız, Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Babasının 15 yıldır Koah hastası olduğunu ifade eden Hakan Kırmızıyıldız, 8 yıldan fazladır yatalak ve solunum cihazı kullandığını söyledi. Elektrik kesintisi nedeniyle 112'den yardım istediklerini kaydeden Kırmızıyıldız, "Elektrik olduğu zaman makinelerle idare ediyoruz ama elektrik kesintisi olduğu zaman hiç imkan olmuyor. Yollar kapalı olduğu için kendimiz götüremiyoruz. Yollar açık olsa dahi yatalak hasta olduğu için kendimiz götüremiyoruz ambulansın gelmesi lazım. Sağ olsun ekipler geldi yardım ettiler, yolu açtılar şimdi hastamızı götürmeye çalışacağız." dedi.

"Sağlıkçıları iş makinesiyle hasta evine bıraktım"

İl Özel İdaresi operatörü Necat Aslan ise merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyünde hasta bilgisi aldıklarını belirterek, "Muş İl Özel İdaresi olarak gece gündüz demeden ulaşımı vatandaşa sağlayıp hastamızı kurtardık. 5 saatlik çalışmayla hastayı kurtararak ambulansa teslim ettik. Tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 3 metre karın olduğu yerlerde ulaşımı açabilmek için çok zorlandık ve ulaşımı sağladık. Sağlık ekiplerini ambulansın toprak yolda batma riski olur diye iş makinesiyle hasta evine bıraktım." diye konuştu.

Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı
Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı

Diyaliz, Koah, kar, Muş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı
Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı         
10:11
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Selçuk Bayraktar, Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek         
08:46
Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi         
07:53
Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi         
00:38
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 10:25:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekipler karda mahsur kalan KOAH hastası Sabri amca için zamanla yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei