Son Dakika Haberleri: Ekipler Karlı Yolları Açmak İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Ekipler Karlı Yolları Açmak İçin Çalışmaya Devam Ediyor

3 dakika önce

Ekipler karlı yolları açmak için çalışmaya devam ediyor Ekipler gece gündüz demeden yoğun çaba harcıyorADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için karayolları ekipleri ile il özel idaresi ekipleri gece, gündüz demeden çalışıyor.

Ekipler Karlı Yolları Açmak İçin Çalışmaya Devam Ediyor, System.String[]
Ekipler karlı yolları açmak için çalışmaya devam ediyor
Ekipler gece gündüz demeden yoğun çaba harcıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolların açılması için karayolları ekipleri ile il özel idaresi ekipleri gece, gündüz demeden çalışıyor.
Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardında 4 gündür kapalı olan Sincik- Malatya yolunda karayolları ekipleri ile il özel idaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ardından bölgede etkili olan tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti. Gece ve gündüz demeden çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, gün içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını Sincik- Malatya karayolunu ulaşıma açacaklarını söylediler. Ekiplerin göstermiş olduğu yoğun çalışmalarda vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. Ekipler, vatandaşların yollarda mağdur kalmaması için, rahat ve güvenilir bir yolculuk yapabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Malatya, Adıyaman, Kar, Sincik, Güncel
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