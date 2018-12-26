Ekipler Kaza Yapan Otomobilde Sıkışan Şahsı Kurtarmak İçin Seferber Oldu

Ekipler kaza yapan otomobilde sıkışan şahsı kurtarmak için seferber olduAYDIN - Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Ekipler kaza yapan otomobilde sıkışan şahsı kurtarmak için seferber oldu



AYDIN - Nazilli'de meydana gelen trafik kazasında aracında sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Nazilli Zafer Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Zafer Mahallesi'nde 4. sokaktan Ordu Caddesi'ne dönmek isteyen 36 yaşındaki Sedat A. yönetimindeki 09 R 3497 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle hızla orta refüje çarparak devrildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Sedat A., olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Grubu ekipleri ve 112 ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Sedat A., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemelerde Sedat A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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