Son Dakika Haberleri: Ekipler kaza yerinde iki saat boyunca başka kazazede aradı
Son Dakika Güncel Ekipler kaza yerinde iki saat boyunca başka kazazede aradı

Ekipler kaza yerinde iki saat boyunca başka kazazede aradı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Eşme Mahallesi mevkisi Sakarya il sınırında 34 VK 4185 plakalı otomobil, M.B. idaresindeki 34 UZ 8964 plakalı hafif ticari araca çarparak yoldan çıktı ve yaklaşık 60 metre kot farkı bulunan bahçeye düştü.

Kazayı görenlerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Esma Y, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde yaklaşık iki saat boyunca başka kazazede aradı

Yaralı kadının, otomobili başkasının kullandığını söylemesi üzerine kaza yerine dönen itfaiye ve jandarma ekipleri, çalılık alanda başka kazazede aradı.

Ekipler, başka bir kazazede bulunamaması üzerine yaklaşık iki saat süren arama çalışmasını sonlandırdı.

Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Esma Y'nin, hastanedeki muayenesinde alkollü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ekipler kaza yerinde iki saat boyunca başka kazazede aradı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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