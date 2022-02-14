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Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor

14.02.2022 15:12
Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğü müjdesinden sonra Sakarya Büyükşehir Zabıtası denetime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürüldüğü müjdesinden sonra Sakarya Büyükşehir Zabıtası denetime başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren ürünlerin etiketleri ve fiş fiyatları inceleniyor. Ekipler, fiyat indiriminin en hızlı şekilde yansıması için kent genelinde çalışma yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların en güvenli şekilde alışverişlerini yapabilmesi, ürünlere doğru zamanda, doğru fiyatla ulaşması ve fahiş fiyat uygulamasının önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketi kapsamında açıkladığı birçok gıda ürününü kapsayan KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi uygulaması yürürlüğe girdi.

SATIŞLAR KDV İNDİRİMİYLE BAŞLADI

Bu kapsamda, marketler ürünlerin etiket fiyatlarını düşürdü ve KDV indirimli fiyatlarla satışa başladı. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri uygulamanın en sağlıklı şekilde uygulanması ve devreye alınması için kent genelinde bir denetim başlattı. Çalışma kapsamında şehirdeki marketler denetlendi. Görevli personel, işletmelerdeki etiketleri kontrol etti ve seçilen ürünlerin kasadan satışını yapıp fişleri inceledi. Reyonda ve kasada KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülüp düşürülmediğini denetleyen ekipler, işletme sahiplerine gerekli bilgilendirmeyi yaptı.

VATANDAŞIMIZ GÜVENLE ALIŞVERİŞ YAPABİLİR

Zabıta Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın ekonomik düzenini korumak, alışverişlerini en güvenli şekilde yapmalarını sağlamak için 7 gün 24 saat görev başındayız. Mevcutlu olarak raf-kasa farkı, son kullanma tarihi, fiyatlandırma, yıkanmadan yenen ürünlerin açıkta satışı ile gramaj konusunda denetimlerin sürdüren ekiplerimiz bu sabah saatlerinden KDV indirimiyle ilgili kontrollere başladı. Şehrimiz genelinde gıda ürünlerinde KDV indirimi uygulandı ve satışlar indirimli fiyatlarla yapılıyor. Teyakkuz halinde olan ekiplerimiz, satışların kontrollerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız kentteki tüm işletmelerden güvenle alışverişini yapabilirler" denildi.

(Batuhan Saçar/ İHA)

Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor
Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor
Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor
Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor
Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor
Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sakarya, Zabıta, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekipler KDV denetiminde: Etiketler tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika


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