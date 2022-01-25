ZONGULDAK - Ekipler kesintisiz enerji için zorlu şartlarda görev başında - Son Dakika

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) ekipleri, Batı Karadeniz'de etkili olan kar yağışından tüketicilerin etkilenmemesi için zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapıyor.

Kar yağışının ardından ekipler, kesintiye neden olan arızaları sahada gezerek tespit ediyor.

Arazi araçlarıyla bölgeye gitmeye çalışan ekipler, araçların yetersiz kaldığı yerlere paletli kar araçlarıyla ulaşıyor.

Ekipler, iletken kopması, direk yıkılması ve arıza durumlarında gerekli müdahaleyi yapıyor.

Araçlarla ulaşılamayan yerlere malzemeleri sırtlarında taşıyan ekipler, sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğukta direklere tırmanarak vatandaşların enerjisiz kalmaması için mücadele veriyor.

"Elektriğe acil ihtiyaç duyulan yerlere 25 jeneratörümüzle enerji sağladık"

Çalışmalarına Zonguldak'ta devam eden Başkent EDAŞ'ın dağıtım direktörü Cuma Küçük, AA muhabirine, hafta sonundan bu yana Zonguldak ile birlikte Bartın ve Kastamonu'nun rekor seviyede kar yağışı aldığını, özellikle hatların geçtiği yüksek kesimlerde, kar kalınlığının 2 ila 3 metreye ulaştığını söyledi.

Küçük, denizden gelen sulu tipteki karın, geceleri sıfırın altında 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklarla birleşmesinin, elektrik hatlarında buz yükü oluşmasına sebebiyet verdiğini anlattı.

Hatlardaki yük katlandıkça iletkenlerin koptuğunu, rüzgarın da etkisiyle direklerin yıkıldığını aktaran Küçük, "Burada buz yüküne ek olarak bir de ağaç devrilmeleri yaşadık. Üzerindeki karı taşıyamayan ağaçlar, devrilerek veya kırılarak şebekemize zarar verdi." dedi.

Başkent EDAŞ olarak 2021 yılı boyunca Zonguldak'a 86 milyon lira tutarında yatırım yaptıklarını aktaran Küçük, "Hem şehir merkezi hem de kırsalda tüm şebekeye bakım faaliyetleri gerçekleştirdik ve kışa hazırlandık. Ayrıca çok yakından takip ettiğimiz meteoroloji tahminleriyle bu duruma haftalar öncesinden hazırlandık. Buradaki şebeke, doğası gereği afetlere çok açık bir yapıda ve ne yazık ki buz yükünden etkileniyor." diye konuştu.

Küçük, Ankara ve diğer illerden gelmek üzere teyakkuzda bekleyen destek saha çalışanlarını hızlıca bölgeye getirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"İhtiyaç duyulacak tüm malzeme ve teçhizatları yıl boyunca depoladık. Çok kısa sürede saha çalışanı sayımızı 1165'e, araç sayımızı 370'e çıkardık. Ayrıca arızaların onarılacağı zamana kadar elektriğe acil ihtiyaç duyulan yerlere 25 jeneratörümüzle enerji sağladık. Tüm bu süreçte kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarımızla da koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda üzerimize düşen, tüm imkanlarımızı seferber ederek bir an önce enerjisiz tek bir vatandaşımızın kalmamasını sağlamak."