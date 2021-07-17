EKİPLER KIRSAL MAHALLELERİ PIRIL PIRIL TEMİZLİYOR - Son Dakika
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EKİPLER KIRSAL MAHALLELERİ PIRIL PIRIL TEMİZLİYOR

17.07.2021 15:11
EKİPLER KIRSAL MAHALLELERİ PIRIL PIRIL TEMİZLİYOR

BAYRAM TEMİZLİĞİ İÇİN SEFERBER OLAN EKİPLER KIRSAL MAHALLELERİ PIRIL PIRIL TEMİZLİYORKURBAN BAYRAMINDA 120 PERSONEL TEMİZ İLKADIM İÇİN SAHADA OLACAKİlkadım Belediyesi, sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor.

BAYRAM TEMİZLİĞİ İÇİN SEFERBER OLAN EKİPLER KIRSAL MAHALLELERİ PIRIL PIRIL TEMİZLİYOR

KURBAN BAYRAMINDA 120 PERSONEL TEMİZ İLKADIM İÇİN SAHADA OLACAK

İlkadım Belediyesi, sokak ve caddelerin temizliği konusundaki hassasiyetini toplu kullanım alanlarında da sürdürüyor. Vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ise ayrı bir özen gösterildiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yaklaşan Kurban Bayramı'na dikkat çekerek temizlik personeli ve araçlarının bayram boyu kesintisiz çalışacağı bilgisini verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinde başladıkları kapsamlı temizlik çalışmalarında bir yandan cadde ve sokaklardaki göze hoş görünmeyen yabani otların temizlenmesi için çalışma gerçekleştirirken bir yandan da yıkama ve çöp toplama çalışması yapıyor. Bu kapsamda ilçe merkezinden uzak kırsal mahalleler yaklaşan Kurban Bayramına temiz bir şekilde hazırlanıyor. Ayrıca Güzeldere Mahallesi'nde bulunan Kurban Pazarının temizliğine ayrı bir özen gösterilirken, pırıl pırıl bir İlkadım için bayram öncesi ve sonrası için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 120 personel ilçe halkının sorunsuz bir bayram geçirmesi için sahada görev yapacak.

"Temizliğe hassasiyet gösteriyoruz"

Her an halkın sağlığını ve huzurunu gözetmek gibi bir sorumlulukları olduğunu vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Temizlik ekiplerimiz özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlara yönelik özel hassasiyet göstererek mikropların yayılmasının önüne geçiyor. Ayrıca hijyenik temizlik sonrası pazar yerlerimiz, sokaklarımız bir sonraki kullanıma hazırlanıyor. Sahada 7/24 görev yapan temizlik ekiplerimiz vatandaşımızın sağlığını gözetmek adına ilçemizin kırsal mahalleleri dahil olmak üzere temiz tutma sorumluluğuyla hareket ediyor. İlkadım'ın tertemiz bir kent olabilmesi için ekiplerimiz, çalışmalarını temposunu arttırarak sürdürecek. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olarak bizlere yardımcı olmasını rica ediyorum" dedi.

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Necattin Demirtaş, İlkadım, Kurban, Bayram, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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