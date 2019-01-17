Son Dakika Haberleri: Ekipler Koah Hastası İçin Seferber Oldu

Ekipler Koah Hastası İçin Seferber Oldu

34 dakika önce

Ordu'da kar yüzünden yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler Koah Hastası İçin Seferber Oldu, System.String[]
Ordu'da kar yüzünden yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH hastası, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde rahatsızlanan Dursun Bozkurt (55) için yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesinden destek talebinde bulundu.

İhbarın geldiği mahalleye giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 4 saatin sonunda mahalleye ulaşımı sağlayan yolları açtı.

KOAH hastası Bozkurt, çalışmaların ardından hastaneye nakledildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:40 Kaynak: AA

Akkuş, Ordu, KOAH, Güncel
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