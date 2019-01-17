Ekipler Koah Hastası İçin Seferber Oldu

Ordu
'da kar yüzünden yolu kapanan mahallede rahatsızlanan KOAH
hastası, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akkuş
ilçesi Ormancık Mahallesi'nde rahatsızlanan Dursun Bozkurt (55) için yakınları 112 Acil Servis
ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri, kar sebebiyle kapalı mahalle yollarının açılması için Ordu Büyükşehir Belediyesinden destek talebinde bulundu.
İhbarın geldiği mahalleye giderek çalışma başlatan belediye ekipleri, yaklaşık 4 saatin sonunda mahalleye ulaşımı sağlayan yolları açtı.
KOAH hastası Bozkurt, çalışmaların ardından hastaneye nakledildi.