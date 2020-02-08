Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle evinin yolu ulaşıma kapanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu, System.String[]

Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle evinin yolu ulaşıma kapanan hamile kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Çatalipaşa köyünde yaşayan ve hamile olan Ayşe Bozkurt'un doğum sancısı başladı.

Bozkurt'un durumunun kötüye gittiğini gören yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgede günlerdir etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olduğu için köye gidemeyen sağlık ekipleri, durumu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirdi.

Harekete geçen karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açıp sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

Yol açma çalışması yapan greyderin arkasından köy yolunda ilerleyen sağlık ekipleri, tipide yola devam edemeyince görevliler tekerleklere zincir taktı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra Bozkurt'u alarak Ağrı Devlet Hastanesine götürdü.

Köy sakinlerinden Vezir Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı ve fırtınanın yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekiplerin hasta vatandaşlar için seferber olduğunu belirten Bozkurt, "Fırtına olmadığı sürece yollarımız sürekli açılıyor. Doğum hastamız vardı, ekiplerimiz sağ olsun hastamızı alıp hastaneye götürüyor." dedi.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorum eşiyle tartışan kadın, otogarda tabancayla havaya ateş etti
Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti

Son Dakika Haberleri
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 03:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekipler köydeki hamile kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]