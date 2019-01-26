Son Dakika Haberleri: Ekipler Leyla Nine İçin Seferber Oldu

Ekipler Leyla Nine İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 80 yaşındaki Leyla İbin, ekiplerin çabasıyla hastaneye götürüldü.

Ekipler Leyla Nine İçin Seferber Oldu, System.String[]
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 80 yaşındaki Leyla İbin, ekiplerin çabasıyla hastaneye götürüldü.

Dağlık alandaki Kabayel köyüne bağlı Giyimli mezrasında fenalaşan İbin'i, kar dolayısıyla yolu kapandığı için ilçeye götüremeyen yakınları, İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nden yardım talep etti.

Bunun üzerine yola çıkan, ancak yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı dolayısıyla zorluk çeken AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri, İlçe Özel idare ekiplerinden destek istedi.

Yaklaşık 17 saat süren çalışma sonucunda köye ulaşan ekipler, Leyla İbin'i, Yedisu Aile Sağlık Merkezi'ne ulaştırdı.

Yedisu Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, hastayı sağlık merkezine getirmek için özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Bingöl, Yedisu, Kar, Güncel
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