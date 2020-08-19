Ekipler mahalleleri gezerek izolasyona alınanları evlerinde kontrol ediyor - Son Dakika

Erzurum'da oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole edilen vatandaşları evlerinde kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Erzurum Valiliğince, kentte aralarında polis, sağlık ekibi, öğretmen, okul müdürü, din görevlileri, muhtar ve azalar bulunan "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Merkez, ilçe ve köylerde kurulan ekipler, haftanın her günü mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyon uygulanan vatandaşların evde olup olmadıklarını denetliyor.

Çat kapı adreslere giden ekipler, vatandaşların genel sağlık durumlarını ve herhangi bir sağlık sorunları olup olmadığını kontrol ederek ateşlerini ölçüyorlar.

İzolasyonda bulunanlara, 22 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulunan ekipler, bu kişilere ihtiyaç olması halinde 155 ve 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiğini belirtiyor.

Ekipler, denetimlerde vatandaşlara kurallara uymadığı tespit edilen kişilere idari ve maddi yaptırımlar uygulanacağını bildirdiler.

Erzurum'da, polis, sağlık memuru ve mahalle muhtarı kentteki farklı noktalarda karantinada bulunması gereken vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ateşlerini ölçüp gerekli bilgilendirmeleri yaptı.