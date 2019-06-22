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Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu

23 dakika önce

Erzincan'da, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.

Ekipler mahsur kalan inekler için seferler oldu, System.String[]
Erzincan'da, gübre depolama alanında mahsur kalan 6 inek ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı.
Besici Yaşar Kaya'ya ait olan simental cinsi ineklerden 6'sı, Ulalar beldesi Beşsaray Mahallesi yakınlarında kamyona yüklenmek istenirken kaçtı.
Hayvan gübrelerinin depolandığı geniş alana giren inekler, burada gübre içine batarak mahsur kaldı.
Vatandaşların çabalarına rağmen kurtarılamayan ve sadece sadece sırt ile başları gözüken ineklerin kurtarılması için itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istendi.
Bölgeye gelen iş makinesi desteğindeki ekipler ve vatandaşlar inekleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Gübrelik alana yaya olarak girilememesi sebebiyle ekipler iş makinesi ile yanlarına ulaştıkları inekleri kurtardı.
İnekler daha sonra Kaya'ya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Ulalar, Yaşar Kaya, Erzincan, Güncel
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