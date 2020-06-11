Ekipler mahsur kalan kedi için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler mahsur kalan kedi için seferber oldu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir işletmenin çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir işletmenin çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.
Keresteciler Arka Sokak'ta bulunan Taş Mektep'in yanındaki binanın çatısında 3 günden beri görülen kedinin inemediği fark edildi. Durum ekiplere bildirilirken itfaiye ve polis ekiplerinin ortak çalışması ile kedi mahsur kaldığı çatıdan indirildi. İl başta itfaiye çalışanından korkarak çatının altına saklanan kedi sonra yakalandı. Kedi bakılması için mahalle sakinlerine teslim edildi. Kurtarma anı ise saniye saniye kaydedildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:47 Kaynak: İHA
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