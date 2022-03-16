Ekipler öğrencilerin okula ulaşımı için gece de kar temizleme çalışması yaptı - Son Dakika
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Ekipler öğrencilerin okula ulaşımı için gece de kar temizleme çalışması yaptı

16.03.2022 10:32
Ekipler öğrencilerin okula ulaşımı için gece de kar temizleme çalışması yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, kar nedeniyle eğitime verilen aranın ardından bugün okula başlayacak öğrencilerin ulaşımlarının aksamaması için çalışmalarını gün ağarana kadar sürdürdü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, kar nedeniyle eğitime verilen aranın ardından bugün okula başlayacak öğrencilerin ulaşımlarının aksamaması için çalışmalarını gün ağarana kadar sürdürdü.

İlçede etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı sonucu tek katlı evlerin kara gömüldüğü ilçede 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle 10,11, 14 ve 15 Mart'ta ilçede eğitime ara verildi.

Bu hafta 2 günlük aranın ardından ders başı yapacak öğrencilerin okula rahat ulaşım sağlaması için Karlıova Belediyesi ekipleri sabaha kadar kar temizleme çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışmaları ile yollar kardan temizlendi.

Belediyede personel şefi Önder Bingöl, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini belirtti.

Kapanan yolları açmak için çabaladıklarını dile getiren Bingöl, öğrenciler okula rahat gitsin diye sabaha kadar çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlardan Mücahit Bulki, belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek, "Belediyemiz gece gündüz çalışıyor. Aradığımız gibi hemen geliyorlar. Hepsine teşekkür ederiz." dedi.

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Karlıova, Bingöl, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekipler öğrencilerin okula ulaşımı için gece de kar temizleme çalışması yaptı - Son Dakika


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