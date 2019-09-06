Son Dakika Haberleri: Ekipler okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı
Son Dakika Güncel Haber

Ekipler okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı

53 dakika önce

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Birimi ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliğince, okul çevrelerinde temizlik çalışmaları başlattı.

Ekipler okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı, System.String[]

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Birimi ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliğince, okul çevrelerinde temizlik çalışmaları başlattı.


Öğrencilerin, yeni eğitim/öğretim yılına temiz ve sağlıklı bir ortamda girmelerini sağlamak için başlatılan temizlik programı ile öncelikle ilk ve ortaokulların bahçeleri ve çevreleri yıkanarak, okul çevresinde yer alan yabani otların biçilmesi ile devam etti. 2019/2020 eğitim öğretim yılı başında okul bahçelerinde ve çevrelerinde temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm okul bahçelerini ve çevrelerini yıkama çalışması yaparak, öğrencilerin yeni döneme tertemiz okullarda girmeleri için büyük çaplı çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum
Türkiye'den Putin'in önerisine yanıt: Olaya kendi çıkarlarımız boyutundan bakarız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt HDP'li vekil, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere selam verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekipler okul çevrelerinde temizlik seferberliği başlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]