Son Dakika Haberleri: Ekipler ormanda bulunan yaşlıyı sırtta 3 kilometre taşıdı
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Ekipler ormanda bulunan yaşlıyı sırtta 3 kilometre taşıdı

1 saat önce

Amasya'da 2 gün önce ormanlık alanda kaybolan ve çalışmalar sonucu arazide bitkin halde bulunan alzaymır hastası yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerince sırtta taşınarak sağlık personeline teslim edildi.

Amasya'da 2 gün önce ormanlık alanda kaybolan ve çalışmalar sonucu arazide bitkin halde bulunan alzaymır hastası yaşlı adam, AFAD ve jandarma ekiplerince sırtta taşınarak sağlık personeline teslim edildi.

Yassıçal köyünde ormanlık alanda gezintiye çıkan ve evine dönmeyen 85 yaşındaki Emin Çoban'ın yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen Çoban'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede drone kullanılarak sürdüren çalışmalar sonucu Emin Çoban, 2 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilyenice köyü ormanlık alanında bulundu.

Bitkin halde bulunan Çoban'a ekipler bisküvi ve su ikram etti.

Ekipler, yürümekte güçlük çeken yaşlı adamı yaklaşık 3 kilometre sırtta taşıyarak sağlık çalışanlarına teslim etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emin Çoban'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler ormanda bulunan yaşlıyı sırtta 3 kilometre taşıdı

Jandarma, Amasya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:37 Kaynak: AA
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