Ekipler, otomobilde kitli kalan çocuğu kurtarmak için ter döktü - Son Dakika

Ekipler, otomobilde kitli kalan çocuğu kurtarmak için ter döktü
Sivas'ta otomobile kendini kilitleyen 2.5 yaşındaki çocuk, bir saat sonra kurtarıldı.
Sivas'ta otomobile kendini kilitleyen 2.5 yaşındaki çocuk, bir saat sonra kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Ece Mahallesi 2. Sokakta meydana geldi. Aras Arkas ismindeki 2.5 yaşındaki çocuk yaşadıkları apartmanın önünde park halinde bulunan babasına ait 58 DP 670 plakalı otomobile kendini kilitledi. Küçük çocuğu araçtan çıkaramayan ailesi durumu polis ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve itfaiye ekipleriyse araçta mahsur kalan çocuğu kurtarmak için 15 dakika boyunca çaba sarf etti. Polis ve itfaiye ekiplerinin uzun çabalarına rağmen küçük çocuk kapıyı açmayınca baba Hakan Arkas'ın gelmesi beklendi. Küçük çocuk, 1 saatin ardından babasında bulunan yedek anahtarla, kapı açılarak araçtan çıkarıldı. Küçük çocuğun kurtarılmasıyla ailesi rahat nefes aldı. Havanın aşırı sıcak olması araçta mahsur kalan çocuğa ve kurtarmak için mücadele eden ekipleri zor anlar yaşattı. - SİVAS
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