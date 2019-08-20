Ekipler parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Melen Su Park'ta temizlik işlerini sürdüren Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, park temizliği konusunda Düzceli vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:26 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
Melen Su Park'ta temizlik işlerini sürdüren Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, park temizliği konusunda Düzceli vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya davet etti.
Düzceli vatandaşların hafta sonları uğrak noktası olan Melen Su Park'ta temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Düzce Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışmalarında oturma bankları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları düzenli olarak temizleniyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren ekipler "Parklarda temizlik çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Tüm parklarımızın ve çocuk oyun alanlarımızın temiz kalması için aralıksız çalışıyoruz. Ancak bu nokta da vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Çöplerini, pet şişelerini, kuru yemiş kabuklarını yerlere atmamalarını, oturma bankları ve masalarda ateş yakmamalarını rica ediyoruz. Parklarımızı hep birlikte el birliği ile temiz tutalım. Bu konuda vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - DÜZCE
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