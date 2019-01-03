Ekipler Sara Nöbeti Geçiren 3 Yaşındaki Çocuk İçin Seferber Oldu

Batman
'ın Sason
ilçesinin Örenağıl köyü Çukurca
mezrasında gece sara nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin 7 saat süren çalışmasının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sason'un yolu kar nedeniyle kapalı alan Örenağıl köyü Çukurca mezrasında yaşayan Selime Çetinbaş'ın gece sara nöbeti geçirmesi üzerine ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinbaş, yolun açılmasıyla ambulans ile 2 saat süren yolculuğun ardından Sason Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Acil Tıp Teknisyeni Veysi Sarkık, sara nöbeti süren Çetinbaş'ı köyde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesine getirdiklerini, hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Baba Abdurrahman Çetinbaş da çetin kış koşullarında çocuğunu hastaneye ulaştırılmasını sağlayan 112 Acil Sağlık ile İlçe Özel İdare ekiplerine müteşekkir olduklarını dile getirdi.