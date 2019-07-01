Son Dakika Haberleri: Ekipler seferber oldu, askeri mühimmat depoları alanındaki yangın söndürüldü
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Ekipler seferber oldu, askeri mühimmat depoları alanındaki yangın söndürüldü

43 dakika önce

Aydın'da sabah saatlerinde askeri alanda başlayan örtü yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekipler seferber oldu, askeri mühimmat depoları alanındaki yangın söndürüldü, System.String[]
Aydın'da sabah saatlerinde askeri alanda başlayan örtü yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Askeri mühimmat deposunun bulunduğu alandaki yangının çıkış sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası'na yakın bölgedeki alandan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle hemen müdahale edilmesine rağmen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Askeri itfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler hemen bölgeye gidip yangın söndürme ekiplerine destek verdi.

Bölgede mühimmat deposu olması nedeniyle yoğun güvenlik önleminin alındığı yangında alevler kritik bölgelere ulaşmadan kontrol altına alınıp, yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:46 Kaynak: İHA
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