Son Dakika Haberleri: Ekipler seferber oldu, ASKERİ mühimmat depoları alanındaki yangın hemen söndürüldü
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Ekipler seferber oldu, ASKERİ mühimmat depoları alanındaki yangın hemen söndürüldü

58 dakika önce

- Ekipler seferber oldu, ASKERİ mühimmat depoları alanındaki yangın hemen söndürüldüAYDIN - Aydın'da sabah saatlerinde askeri alanda başlayan örtü yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

- Ekipler seferber oldu, ASKERİ mühimmat depoları alanındaki yangın hemen söndürüldü
AYDIN - Aydın'da sabah saatlerinde askeri alanda başlayan örtü yangını ekiplerin yoğun çabaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Askeri mühimmat deposunun bulunduğu alandaki yangının çıkış sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Levent Karacula Kışlası'na yakın bölgedeki alandan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle hemen müdahale edilmesine rağmen yangın kısa sürede çevreye yayıldı. Askeri İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler hemen bölgeye gidip yangın söndürme ekiplerine destek verdi.
Bölgede mühimmat deposu olması nedeniyle yoğun güvenlik önleminin alındığı yangında alevler kritik bölgelere ulaşmadan kontrol altına alınıp yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaların devam ediyor.
Ekipler seferber oldu, ASKERİ mühimmat depoları alanındaki yangın hemen söndürüldü
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
Aydın, 3. Sayfa
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