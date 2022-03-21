Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp - Son Dakika
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Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp

21.03.2022 17:28
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu belirtilen 3 çocuk annesi kadının bulunması için kırsal mahallede çok sayıda ekibin katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayıp olduğu belirtilen 3 çocuk annesi kadının bulunması için kırsal mahallede çok sayıda ekibin katılımıyla geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Batısandal'da psikolojik sebeplerle zaman zaman evinden ayrıldığı, kimi zamanda günlerce evine dönmediği belirtilen Elif Ergün'den yine haber alınamayınca ailesi Jandarma ve AFAD yetkililerinden yardım istedi. Kendisinden 4 gündür haber alınamayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi için geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarmanın yanı sıra, AFAD ve köylülerden oluşan yaklaşık 70 kişilik ekip köy çevresindeki makilik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından bölgeye getirilen arama kurtarma köpeği 'Hera'da hassas burnuyla Ergün'den bir iz bulmaya çalıştı.

Arama çalışmasında şuana kadar her hangi bir ize rastlanmadı.

"Bir ses ver Elif"

Aramaya katılan köy sakini kadınlar "Elif senin için uğraşıyoruz, bir ses ver Elif" diyerek çalılık araziyi didik didik aradı.

Kadınlardan Elif Ercan, "Komşumuzun kızı kayboldu. 3 tane çocuğu var, 4 gündür aranıyor. Çok soğuk günler oldu. Kadın, erkek, çocuk arıyoruz, yok. Çalıları bir bir arıyoruz, yeri geliyor ağlıyoruz, gözyaşımızla arıyoruz. Devletimizde burada, Jandarma, AFAD, belediye, herkes geldi, köpekle, dron ile aranıyor. Ama yok bulamadık. Aramaktan vaz geçmedik" dedi.

Batısandal Muhtarı Sinan Ay ise "20-25 yıldır bu gitmeleri oluyor. 2-3 günde buluyorduk bu kez bulamadık. 4 gün bitiyor, köylü, AFAD, Jandarma arıyor, bulunuyordu. Göçüp geleli buraya 3 yıl oldu, yakın mesafelerde buluyorduk. Bu kez sahayı muhtemelen dışarı çıkmış. 4 gündür arıyoruz herhangi bir ize rastlamadık" diye konuştu. - MERSİN

Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp
Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp

YORUMLAR
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Kırıkkale'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı Kırıkkale'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Arama Kurtarma, Jandarma, Mersin, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler seferber oldu, çocuk annesi 4 gündür kayıp - Son Dakika


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