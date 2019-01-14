Son Dakika Haberleri: Ekipler Seferber Oldu, Donmakta Olan Köpek Son Anda Kurtarıldı

Ekipler Seferber Oldu, Donmakta Olan Köpek Son Anda Kurtarıldı

1 saat önce

Ekipler seferber oldu, donmakta olan köpek son anda kurtarıldı Donan Kızılırmak'ta buz kütlesinin kırılması ile buz gibi suya düşer köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıSİVAS - Donan Kızılırmak'ta buz kütlesinin kırılması ile buz gibi suya düşen köpek, donmak...

Ekipler seferber oldu, donmakta olan köpek son anda kurtarıldı
Donan Kızılırmak'ta buz kütlesinin kırılması ile buz gibi suya düşer köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

SİVAS - Donan Kızılırmak'ta buz kütlesinin kırılması ile buz gibi suya düşen köpek, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas'ta hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesi ile Kızılırmak dondu. Donan göl üzerinden karşıya geçmek isteyen bir köpek, bastığı buz kütlesinin kırılması ile Kızılırmak'ın soğuk sularına düştü. Irmakta mahsur kalan köpeğin imdadına Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Köpeği kurtarmak için fedekarca çalışan ekipler, çok tehlikeli olmasına rağmen düzenlenen başarılı operasyonla köpek donmak üzereyken kurtarmayı başardı. Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından geçirdiği şoku atlatan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:07 Kaynak: İHA

Sivas, İtfaiye, Kızılırmak, 3. Sayfa
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