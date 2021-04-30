Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı - Son Dakika

Ekipler şehir merkezinde denetimlerini arttırdı
30.04.2021 15:33
Yurt geneli ile birlikte Eskişehir'de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmadakent sokakları adeta bomboş kaldı.
Yurt geneli ile birlikte Eskişehir'de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmada
kent sokakları adeta bomboş kaldı.
Ülke genelinde dün akşam saat 19.00 itibariyle tam kapanma uygulaması başladı. 17 gün sürecek olan kısıtlamada Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kent merkezinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların alışveriş bahanesiyle bir mahalleden diğerine geçmesine izin vermedi. Çalışma belgesiyle kısıtlama gününde dışarı çıkanlara izinleri suiistimal etmemeleri, aynı durumun tekrarlanması halinde ise gerekli cezai işlem yapılacağı yönünde uyarılar yapıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde Çakarlı magandaya bir dava daha! Bu kez bıçakladığı adamın parasını çalmakla suçlanıyor Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum