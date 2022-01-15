Ekipler, Şemdinli sınırında kaybolan 3 şahıs için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler, Şemdinli sınırında kaybolan 3 şahıs için seferber oldu

HAKKARİ - İran'dan Şemdinli sınırına gelen ve kar yağışı nedeniyle kaybolan 3 İranlıdan iki gündür haber alınamıyor.

İran'ın Urmiye kentine bağlı Mirgever ilçesinde yaşayan Barzan Mihendi, Eshed Seydaniferd ve Behlül Seydaniferd, 3 akrabanın Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli Köyü'ne bağlı Tanyolu (Gelişim) bölgesine geçtiklerini ve kar yağışının şiddetlenmesi nedeniyle iletişimlerinin Benar Vadisi'nde tamamen kesildiğini açıkladı.

Bunun üzerine çevre köylerde yaşayan vatandaşlar İranlı üç kişiyi aramak için sınıra doğru yürüdü. Saatler süren aramada İranlılar bulunamazken, yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle vatandaşların tekrar ilçe merkezine geri döndüğü ifade edildi.

"AFAD ve jandarma bölgeye sevk edildi"

Bugün de sabah saatlerinde yola çıkan köylülerin, 3 İranlıyı bulma çalışmaları devam ederken, Hakkari Afet ve Acil Durum ekibi ile jandarmanın da olay bölgesine sevk edildiği öğrenildi.