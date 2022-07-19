Yakalanan Ç.T.'nin taşıdığı çanta ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi. Ç.T., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi - Son Dakika

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