Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi

19.07.2022 11:55
Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi

Edirne'de ekiplerin takibi sonrası yakalanan şüpheli çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Ağaçpazarı Caddesi'nde, durumundan şüphelendikleri yaya Ç.T.'yi durdurmak istedi. Elinde çanta olan şüpheli 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

ÇOK SAYIDA SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan Ç.T.'nin taşıdığı çanta ve aracında yapılan aramada 2 bin 863 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi. Ç.T., gözaltına alındı.

Edirne'de 2 bin 863 sikke ve tarihi obje ele geçirildi
YORUMLAR
500
Kırklareli'nde bir evde tarihi eser ele geçirildi Kırklareli'nde bir evde tarihi eser ele geçirildi Son dakika haberleri | Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı Son dakika haberleri | Tunceli'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:54 Trafik kazası geçiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, yaşamını yitirdi
11:47 Şile'de limandan düşen lüks cipteki felçli iş adamı hayatını kaybetti
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 12:08:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement