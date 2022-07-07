Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı - Son Dakika
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Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı

07.07.2022 00:42

İstanbul genelinde gerçekleşen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı'na sayılı günler kala il genelinde saat 19.00 sıralarında "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA ÜST ARAMASI YAPILDI

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

477 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Denetim noktasında durdurulan 17 FP 136 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Asil'in ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail Asil'e değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.

"KAYITTA ÖLÜ GÖRÜNÜYOR"

Denetim sırasında gösterdiği ve kendi adına düzenlenmiş sürücü belgesinin polis kayıtlarında ölen bir kişi üzerinde kayıtlı çıktığını söyleyen İsmail Asil, "Sürücü trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak. Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı - Son Dakika

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