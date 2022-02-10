Ekipler tipide kaybolan vatandaş için seferber oldu - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tipi nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş Jandarma ve İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından bulundu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde yaşayan M.Ö. yoğun tipi nedeniyle arazide yolunu kaybetti. M.Ö.' nün hayatından şüphe eden yakınları Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri ve ilçe Özel idaresi ekipleri tarafından bulunan M.Ö. köye getirilerek hastaneye sevk edildi. - SİVAS