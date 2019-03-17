Son Dakika Haberleri: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu, Sıkışan Kamyon Şoförü Ağır Yaralı Olarak Kurtarıldı

Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu, Sıkışan Kamyon Şoförü Ağır Yaralı Olarak Kurtarıldı

1 saat önce

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu, sıkışan kamyon şoförü ağır yaralı olarak kurtarıldıKAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, şoför mahallinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu, sıkışan kamyon şoförü ağır yaralı olarak kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, şoför mahallinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Altınoluk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 ZT 551 plakalı kamyon yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 51 KJ 487 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonrasında 38 ZT 551 plakalı kamyonun sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kaza nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili işlem başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa
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