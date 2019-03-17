Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu, Sıkışan Kamyon Şoförü Ağır Yaralı Olarak Kurtarıldı
1 saat önce
Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu, sıkışan kamyon şoförü ağır yaralı olarak kurtarıldıKAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, şoför mahallinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu, sıkışan kamyon şoförü ağır yaralı olarak kurtarıldı
KAYSERİ - Kayseri
'de meydana gelen trafik kazasında, şoför mahallinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi
ilçesine bağlı Anbar
Mahallesi Altınoluk
Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 38 ZT 551 plakalı kamyon yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 51 KJ 487 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışma sonrasında 38 ZT 551 plakalı kamyonun sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri kaza nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü Kayseri Şehir Hastanesi
'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili işlem başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
"Cep Telefonunu Kaybetti" Diye Eşini Öldürdü, Mahkemede "Kaza" Dedi
Dolu Sebebiyle Kayganlaşan Yolda Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Mobese Görüntülerine Ulaşmanın Yolunu Açıkladı
Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı