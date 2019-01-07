Son Dakika Haberleri: Ekipler Yaşlı Hasta İçin Seferber Oldu

Ekipler Yaşlı Hasta İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Sivas'ta, kar ve tipiden yolu kapanan Şahbey köyünde mahsur kalan 65 yaşındaki hasta, ekiplerin yol açma çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta, kar ve tipiden yolu kapanan Şahbey köyünde mahsur kalan 65 yaşındaki hasta, ekiplerin yol açma çalışmasının ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Şahbey köyünde yaşayan tansiyon ve şeker hastası Mehmet Yıldız'ın sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil ekiplerine haber verdi.

İhbarın ardından hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, kapalı köy yolunda ilerleyemeyince İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan yoldaki karı temizleyerek ambulansın köye ulaşmasını sağladı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yıldız, Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hasta yakınları, sağlık ekipleri ile Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:00 Kaynak: AA

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