EKİPLER, YIKIM İÇİN ÖZDİL'İN VİLLASINDA (3) - Son Dakika

EKİPLER, YIKIM İÇİN ÖZDİL'İN VİLLASINDA (3)
6 saat önce
YIKIM DURDURULDUMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile...
YIKIM DURDURULDU
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı için verilen sürenin dolmasının üzerine bugün Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yıkım işlemi durduruldu. Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:42 Kaynak: DHA
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