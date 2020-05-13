Ekipler, yıkım için Özdil'in villasında (3) - Son Dakika

Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi tarafından 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı aldırmasının ardından saat 13.00'e kadar süren çalışmalar yarıda bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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