Ekipler, yıldırım çarpan çoban için seferber oldu - Son Dakika
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Ekipler, yıldırım çarpan çoban için seferber oldu

26.06.2022 15:32

Ekipler, yıldırım çarpan çoban için seferber oldu Koyun sürüsüne yıldırım çarpmanın izi gündüz ortaya çıktı Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda yaralanan çoban için ekipler seferber oldu.

Ekipler, yıldırım çarpan çoban için seferber oldu

Koyun sürüsüne yıldırım çarpmanın izi gündüz ortaya çıktı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda yaralanan çoban için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat: 21: 00 sularında Gürpınar ilçesine bağlı Erkaldı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu Sadık Armutçu isimli çoban yararlandı. İhbarı alan jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine intikal eden AFAD arama kurtarma ekipleri, Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, UMKE ve vatandaşlar ile birlikte yürütülen titiz çalışma sonunda kazazede vatandaş bulunduğu dağlık araziden alınarak olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Koyun sürüsüne yıldırım çarpmanın izi gündüz ortaya çıktı"

Van'ın Gürpınar ilçesinde dün akşam koyun sürüsüne yıldırım çarpmanın izi gündüz ortaya çıktı. 63 koyunun telef olduğu yıldırım çarpması fotoğraflara da yansıdı.

Olay sonrası Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti için olay yerine gitti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler, yıldırım çarpan çoban için seferber oldu - Son Dakika

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