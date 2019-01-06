Son Dakika Haberleri: Ekipler Yollar Kapanmasın Diye Çalışıyor

Ekipler Yollar Kapanmasın Diye Çalışıyor

34 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde yolların kapanmaması için seferber oldu.

Ekipler Yollar Kapanmasın Diye Çalışıyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde yolların kapanmaması için seferber oldu. Tüm ekipleri ve araçlarını kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları için yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.

Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken, Manisa'da da Gördes, Demirci, Soma, Kırkağaç, merkez Spil Dağı bölgelerinde kar yağışı devam ediyor. Yolların kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için adeta seferberlik ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyesi de, tüm ekip ve araçlarını kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına yönlendirdi. İl genelinde kar yağışının etkin olduğu bölgelerde yoğun çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için büyük çaba sarf ediyor. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece-gündüz devam eden kar küreme çalışmaları, Manisalıların da takdirini topluyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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