Ekipler yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları açtı, mahsur kalanları kurtardı - Son Dakika

Ekipler yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları açtı, mahsur kalanları kurtardı

MERSİN - Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kapanan yolların açıldığı, kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda mahsur kalan 4 aracın kurtarıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca süren kar yağışında mahallelerin karla kapanan yolları, yapılan çalışmalar sonucu açıldı. Kar yağışı başlamadan önce Arslanköy Mahallesi'ne konuşlandırılan kar küreme ve tuzlama aracı, kazıcı yükleyici kepçe, greyder ve amarok, yağışın başlamasıyla birlikte bölgeye yönlendirildi. Ekipler, önce Arslanköy'de bulunan Başpınar, Yedigöz ve Çatak mevkiinde kardan kapanan yolları açtı.

4 araç kurtarıldı

Ekipler, daha sonra yine ilçeye bağlı Yavca, Tırtar, Kurudere, Değnek ve Atlılar mahallelerinde gece boyu hem yolları açık tutmak için çalıştı hem de yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Gece boyunca gelen ihbarlara da anında müdahale eden ekipler, Arslanköy, Tırtar ve Değnek mahallelerinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan ve yolda mahsur kalan 4 aracı kurtardı. Ekiplerin karla mücadelesi gündüz saatlerinde de sürdü.