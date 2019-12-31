Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu - Son Dakika

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçen yüzlerce ürüne el koydu.

Ekipler yüzlerce ürüne satılmadan el koydu, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçen yüzlerce ürüne el koydu.


Turhal Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehlikeye atacak gıda maddelerine yönelik denetim yaptı. Marketler, bakkallar, fırınlarda ve üretim tesislerinde gerçekleştirilen denetimler sonucu tarihi geçmiş ve bozulmuş birçok ürünü tespit edip tutanak tutuldu. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, halkın sağlığını korumak adına denetimlerin devam edeceğini ifade ederek, "Yalpan denetimler sonucu ekiplerimiz tarihi geçmiş, bozulmuş halk sağlığına zarar verecek gıda maddeleri ile alakalı bir çalışma yaptılar. Halkımızın sağlığı ile alakalı bütün faaliyetlerde özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Turhal'ımızın yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yılın bütün memleketimize milletimize ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi. - TOKAT

Turhal Belediyesi, Zabıta, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
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