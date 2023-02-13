Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" - Son Dakika
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Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak"

13.02.2023 20:24

Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" Hatay'da depremin 152'inci saatinde seslere kulak veren ekipler 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu.

Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak"

HATAY - Hatay'da depremin 152'inci saatinde seslere kulak veren ekipler 85 yaşındaki kadının enkaz altında olduğunu duydu. Yaşlı kadını enkaz altından çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" diyerek moral verdi. 85 yaşındaki kadın alkışlar eşliğinde enkazdan çıkarıldı.

Büyük felaketin 7'nci gününde ekipler cansiperane şekilde çalışarak herkese umut oluyor. Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında 85 yaşındaki İsmihan teyzenin sesini duydu. Çalışmalarını hızlandıran ekipler, 30 santim aralıkta sıkışmış yaşlı kadını kurtarmak için canla başla uğraştı. İsmihan teyzeye fener tutan ekipler, "Işığı görüyor musun?" sorusuna teyzenin, "Evet görüyorum" cevabı üzerine itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. Sağ salim enkaz altında çıkarılan 85 yaşındaki kadın, alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: 'Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" - Son Dakika
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