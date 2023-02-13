Büyük felaketin 7'nci gününde ekipler cansiperane şekilde çalışarak herkese umut oluyor. Hatay'da çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri enkaz altında 85 yaşındaki İsmihan teyzenin sesini duydu. Çalışmalarını hızlandıran ekipler, 30 santim aralıkta sıkışmış yaşlı kadını kurtarmak için canla başla uğraştı. İsmihan teyzeye fener tutan ekipler, "Işığı görüyor musun?" sorusuna teyzenin, "Evet görüyorum" cevabı üzerine itfaiye ekipleri, "Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak" dedi. Sağ salim enkaz altında çıkarılan 85 yaşındaki kadın, alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekiplerden 152 saat sonra kurtarılan İsmihan teyzeye moral desteği: 'Merak etme birazdan göreceğin ışık güneş ışığı olacak' - Son Dakika

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