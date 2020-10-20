Ekiplerden 7 günde 7 ayrı denetim - Son Dakika

Ekiplerden 7 günde 7 ayrı denetim
20.10.2020 11:29
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi.
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi.
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple Umuma açık istirahat ve Eğlence yerlerini denetledi. Denetimlerde bin 172 iş yeri denetlenirken 2 kişiye bin 292 TL idari para cezası kesildi.
Zonguldak Valiliği denetim ekipleri 7 günde 74 ekiple kafe, restoran gibi yeme içme mekanlarda denetimi gerçekleşti. Denetimlerde bin 172 Umuma açık istirahat ve Eğlence yeri denetlenirken, 15 iş yerine uyarı yapılırken 2 kişiye ise bin 292 TL idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK
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