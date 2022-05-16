Ekiplerden hayat kurtaran müdahale - Son Dakika
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Ekiplerden hayat kurtaran müdahale

16.05.2022 12:18
Ekiplerden hayat kurtaran müdahale

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirerek evinde mahsur kalan kadını, ekipler evin camını kırarak kurtardı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirerek evinde mahsur kalan kadını, ekipler evin camını kırarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Geçidi üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda, Yurdagül Ö. (49) kronik rahatsızlığı nedeniyle kriz geçirdi. Şahsın yardım istemesi üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapısı kilitli olan evin camını kırarak, eve girdi. Kapının açılması üzerine Yurdagül Ö.'ye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Ekiplerden hayat kurtaran müdahale
Ekiplerden hayat kurtaran müdahale
Ekiplerden hayat kurtaran müdahale

YORUMLAR
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Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekiplerden hayat kurtaran müdahale - Son Dakika


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