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Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği - Son Dakika

Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği

05.02.2022 14:47

Suşehri ve Kangal'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Suşehri ve Kangal'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 62 kilometre uzaklıkta Kale köyünde yaşayan 86 yaşındaki yatalak hasta Şaziye Polat, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım talep etti.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Polat'ı ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan Kangal ilçesi Karasüver köyünde yaşayan yüksek tansiyon hastası 52 yaşındaki Temir Eroğlu da rahatsızlığı nedeniyle sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Kangal İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yolu açılan köyden alınan Eroğlu, Kangal Devlet Hastanesine götürüldü.

Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği
Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği
Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği
Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği

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Hisarcık, Suşehri, Kangal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekiplerden yolu kapanan köylerdeki hastalara ulaşım desteği - Son Dakika


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